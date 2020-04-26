На Украине поддержали появление 54 истребителей США вблизи Камчатки

Соединенные Штаты значительно укрепят свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах благодаря развертыванию к 2021 году на Аляске 54 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II. Об этом пишет украинское агентство Defense Express.

По его данным, развертывание самолетов на авиабазе ВВС США Эйельсон началось с двух F-35A Lightning II, которые в апреле текущего года появились на Аляске. Эти самолеты поддержат присутствующие на Аляске истребители пятого поколения F-22 Raptor.

По мнению автора материала, усиление авиационной группировки будет иметь важное стратегическое значение для США в борьбе за военное присутствие в Арктике, которое несколько лет назад активизировала Россия.

В публикации отмечается, что авиабазы на Аляске позволяют контролировать районы пусков стратегических подводных лодок ВМФ России и маршруты патрулирования российской стратегической авиации.

Ранее, 9 апреля, командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о перехвате американскими истребителями двух российских противолодочных самолетов Ил-38 в районе Аляски. Утверждалось, что российские самолеты были перехвачены в небе над Беринговым морем к северу от Алеутских островов истребителями F-22 при поддержке самолетов KC-135 Stratotanker и E-3.