Власти Петербурга сообщили о смерти четырех медсестер с коронавирусом

Четыре медсестры, у которых ранее зафиксировали коронавирусную инфекцию, скончались в Санкт-Петербурге с начала апреля. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению.

Представители учреждения отметили, что у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей, пишет «РИА Новости».

Одна из медсестер работала в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, вторая — в неназванной поликлинике, а еще две трудились в госпитале для ветеранов войн. Трем из них было больше 55 лет, одной — 30 лет.

Ранее 25 апреля врач петербургской Елизаветинской больницы умер от коронавируса, которым заразился во время работы с инфицированными пациентами. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

По последним данным, в Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 23 человека, заразились инфекцией 2926 человек, вылечились 460 пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

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