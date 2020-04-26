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Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Форвард петербургского «Зенита» и капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба попал в список десяти лучших игроков Европа с истекающими контрактами. Об этом сообщает портал Football 365.

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Первым в рейтинге тех, у кого контракт истекает в июне стал защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье, на второй строчке Виллиан из «Челси», тройку лидеров замкнул Дрис Мертенс из «Наполи».

Артем Дзюба был помещен изданием на седьмую позицию рейтинга. Портал пишет о том, что российский нападающий никогда не играл за пределами России, а также вспомнили, что в детстве футболист был фанатом «Реала». При этом издание считает, что Дзюба мог бы попасть не в этот клуб, а в одну из команд Италии или в «Тоттенхем».

Как пишет «Газета.ru», до паузы в сезоне, которая была объявлена из-за пандемии коронавируса, форвард провел 28 игр и записал на свой счет 15 голов и 12 результативных передач.

В начале апреля Артем Дзюба посетовал на отсутствие дисциплинированности у россиян в условиях пандемии коронавируса и прокомментировал лечение заболевания водкой.

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