Женщина привязала собаку к машине и протащила по дороге

В Краснодарском крае полиция проводит проверку по факту издевательства над животным. На видео попали ужасающие кадры.

39-летняя женщина привязала к своей «десятке» собаку и дала по газам. Пес стер лапы и пузо в кровь. Жизнь собаке спасла веревка, которая в какой-то момент оборвалась.

Личность женщины установлена, ей предстоит ответить за свой поступок.