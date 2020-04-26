В Краснодарском крае 9-летний школьник попался на вождении мопеда

В поселке Малая Ивановка Ачинского района Краснодарского края сотрудники ГИБДД остановили 9-летнего мальчика, который ехал на мопеде, несмотря на запрет на управление данным видом транспорта до 16 лет.

Оказалось, что отец третьеклассника сам разрешил ему покататься на мопеде. Теперь родителям грозит штраф 30 тыс. рублей.