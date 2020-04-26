Журналисты устроили провокацию во время празднования встречи на Эльбе

Во время празднования 75-летия исторической встречи на Эльбе немецкие журналисты устроили провокацию.

В Германии обратили внимание на три флага у военно-исторического мемориала, которые поднимаются уже не первый год - России, США и Германии.

Однако СМИ воспользовались годовщиной и решили, что российский триколор установлен «некорректно».

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