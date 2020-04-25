Задержан замминистра транспорта Ставрополья

Правоохранители задержали заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Мераба Фахириди и бывшего заместителя главы администрации Пятигорска Олега Бондаренко. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По версии следствия, они замешаны в махинациях с землей под капитальное строительство.

Фахириди после прохождения срочной службы в Вооруженных силах Российской Федерации с 1983 года занимал различные руководящие должности в органах внутренних дел, в том числе в должности начальника ОБЭП УВД города Пятигорска, заместителя начальника управления БЭП региона, начальника Ставропольского линейного отдела МВД России на транспорте. 17 августа 2018 года он был назначен на должность заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Бондаренко был первым заместителем мэра и при Льве Травневе, и при следующем градоначальнике Андрее Скрипнике. Он ушел из администрации Пятигорска в 2019 году.

По данным телеканала, задержания Фахириди и Бондаренко связаны с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева.

О задержании Травнева стало известно ранее 25 апреля. Он подозревается в экономических махинациях, которые связаны с его работой в качестве градоначальника в 2016–2017 годах. Травнев руководил Пятигорском с 2010 по 2017 год. 16 апреля 2020 года он снова вернулся на данный пост после отставки Андрея Скрипника. В качестве врио главы города он пробыл всего пять дней.

Местные СМИ сообщили, что 22 апреля Травнев попросил губернатора Ставрополья Владимира Владимирова освободить его от должности по состоянию здоровья. «К счастью, речь не о коронавирусе. Но надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Я это решение поддержал», — цитирует «Интерфакс» Владимирова.