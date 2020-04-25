Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-летия встречи войск на Эльбе

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает сайт Кремля.

«Встреча на Эльбе — кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий», — говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что немаловажен и тот вклад, который внесли миллионы людей, трудившиеся в тылу и отправлявшие военную продукцию на фронт. Они, по мнению президентов, сыграли ключевую роль в достижении победы.

«Дух Эльбы» — это пример того, по словам лидеров двух стран, как государства могут объединяться и сотрудничать ради общей цели.

«Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт», — отмечено в заключении.

Ранее в этот же день Министерство обороны России опубликовало уникальные архивные документы и фотографии встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции на реке Эльба в 1945 году.