Прямой эфир
Сюжет:

Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-летия встречи войск на Эльбе

0
Фото: РИА Новости/Георгий Хомзор
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает сайт Кремля.

Братство конца: 75 лет назад союзники встретились на Эльбе
Момент соединения восточного и западного фронтов стал высшей точкой сотрудничества США и СССР в годы войны

«Встреча на Эльбе — кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий», — говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что немаловажен и тот вклад, который внесли миллионы людей, трудившиеся в тылу и отправлявшие военную продукцию на фронт. Они, по мнению президентов, сыграли ключевую роль в достижении победы.

«Дух Эльбы» — это пример того, по словам лидеров двух стран, как государства могут объединяться и сотрудничать ради общей цели.

«Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт», — отмечено в заключении.

Ранее в этот же день Министерство обороны России опубликовало уникальные архивные документы и фотографии встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции на реке Эльба в 1945 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны
ФСБ рассекретила архивы о преступлениях финских нацистов в Карелии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020