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В Совфеде предложили разрешить пожилым людям прогулки по очереди

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожилым людям старше 65 лет нужно позволить поочередно гулять во дворе и около дома. Об этом в субботу, 25 апреля, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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«Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов. Чтобы не упускать нашу главную задачу — обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса — пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок», — сказал Рязанский «РИА Новости» .

Он подчеркнул, что для здоровья пожилых людей важны прогулки на свежем воздухе. Сенатор напомнил, что первое распоряжение мэра Москвы в связи с ситуацией с коронавирусом запрещало пенсионерам выходить на улицу с любыми целями.

«У других граждан есть возможность сходить в магазин, погулять с собакой, но пожилые этого лишены», — резюмировал он.

25 апреля зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора выступила с инициативой ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и родителей с детьми.

23 апреля Минтруд подсчитал количество зараженных коронавирусной инфекцией в психоневрологических интернатах и домах престарелых России. Их число составило 457 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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