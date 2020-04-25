В Совфеде предложили разрешить пожилым людям прогулки по очереди

Пожилым людям старше 65 лет нужно позволить поочередно гулять во дворе и около дома. Об этом в субботу, 25 апреля, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов. Чтобы не упускать нашу главную задачу — обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса — пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок», — сказал Рязанский «РИА Новости» .

Он подчеркнул, что для здоровья пожилых людей важны прогулки на свежем воздухе. Сенатор напомнил, что первое распоряжение мэра Москвы в связи с ситуацией с коронавирусом запрещало пенсионерам выходить на улицу с любыми целями.

«У других граждан есть возможность сходить в магазин, погулять с собакой, но пожилые этого лишены», — резюмировал он.

25 апреля зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора выступила с инициативой ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и родителей с детьми.

23 апреля Минтруд подсчитал количество зараженных коронавирусной инфекцией в психоневрологических интернатах и домах престарелых России. Их число составило 457 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

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