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В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Об этом в субботу, 25 апреля, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

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«Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно с 5 мая», — сообщил глава региона.

При этом режим повышенной готовности продлен до 4 мая. Школы и вузы работают в дистанционном режиме до окончания учебного года.

Цивилев также напомнил жителям области, что от ответственного выполнения рекомендаций врачей и соблюдения требований самоизоляции зависит длительность ограничений и сроки возврата к обычной жизни.

По данным на 25 апреля, в Кузбассе зафиксировано 103 случая заболевания новым типом коронавируса. Одиннадцать пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц, зарегистрирован один летальный исход. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2525 человек.

В Москве и Подмосковье пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте действует с 15 апреля.

Инфографика

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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