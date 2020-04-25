США начали проверку из-за падения цен на нефть WTI до отрицательных значений. Исторического минимума стоимость фьючерсов достигла 20 апреля — цена обвалилась до –$38 за баррель. Комиссия по торговле товарными фьючерсами выяснит причины резкого скачка, в частности, проверит возможное нарушение закона о товарной бирже, которое могло бы повлиять на изменение цен.