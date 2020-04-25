Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в Магадане

В Магадане на проспекте Карла Маркса водитель иномарки выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в другой легковой автомобиль. Пострадали два человека.

Как сообщили ИА MagadanMedia в группе по пропаганде УГИБДД УМВД России по региону, авария произошла поздно вечером 24 апреля в районе дома 56 на проспекте Карла Маркса. 30-летний водитель Toyota Hilux Surf проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan Teana под управлением 24-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Nissan и его 27-летний пассажир получили различные травмы. Оба были доставлены в магаданскую областную больницу.

По факту аварии возбуждено административное расследование. По его результатам действиям водителей будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила сбора статистики о ДТП, количестве погибших и пострадавших. В статистику не попадут инциденты, которые связаны с вождением косвенно.