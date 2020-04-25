В Магаданской области 35 человек эвакуировали с заснеженной трассы

Полицейские спасли 35 человек с заснеженной дороги в Магаданской области. Людей эвакуировали с помощью гусеничного вездехода.

По данным МВД, спасательная операция продлилась более семи часов. На заснеженной дороге в районе горного перевала Капрановский оказались 12 женщин и 23 ребенка. Об этом сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на mvdmedia.ru.

Информация о том, что в снежных заносах оказались автомобили, поступила в полицию в ночные часы. Дорожная техника не успевала расчищать снег во время снегопада. На гусеничном вездеходе на место происшествия отправились четверо наиболее подготовленных сотрудников отделения МВД по Омсукчанскому району. Они вывозили пострадавших к автомобилям ДПС и администрации а те вывозили людей в поселок Омсукчан.