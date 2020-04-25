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В Иркутской области за сутки ликвидировали 25 лесных пожаров

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В Иркутской области ликвидировали 25 пожаров за сутки. Площадь возгораний в лесном фонде превысила 2,37 тыс. га.

По данным областного правительства, было зарегистрировано десять новых возгораний в Иркутском, Ангарском, Жигаловском, Боханском, Тайшетском, Куйтунском, Тулунском, Усть-Удинском и Братском районах. Кроме того, потушены ранее выявленные пожары. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На территории «Заповедного Забайкалья» ликвидировали возгорание площадью 1,5 га. Кроме того, остаются действующими два ранее зарегистрированных пожара в Качугском районе. Общая площадь очагов составляет 1,13 тыс. га.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, по вине местного населения пожары произошли в 14 районах. В тушении всех природных пожаров за сутки задействовали 40 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, более 440 сотрудников лесной охраны и 135 мобилизованных граждан.

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