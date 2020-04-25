Момент жесткой посадки Ми-26 на Ямале попал на видео

Момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале попал на видео, кадры опубликовали пользователи соцсетей.

На ролике видно, что судно летит низко над землей, постепенно снижаясь. После жесткой посадки вертолет завалился на бок.

Инцидент произошел ранее в этот день, 25 апреля, неподалеку от месторождения «Русское». Вертолет принадлежит авиакомпании «Абакан Авиа», он следовал из поселка Уренгой на месторождение Ванкор в Красноярском крае.

По предварительным данным, судно попало в вихревой поток. Также среди возможных причин происшествия называется отказ левого двигателя, пишет ТАСС.

На борту вертолета находились пятеро пассажиров и трое членов экипажа. Пострадали семь человек, пишет РЕН ТВ. Известно, что у одного из членов экипажа серьезные травмы, о состоянии остальных потерпевших не сообщается. Все восемь человек будут госпитализированы бортом санавиации в Новоуренгойскую ЦГБ.

На место выехала следственно-оперативная группа. Уральское управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ инициировало проверку происшествия.