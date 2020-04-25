Особый противопожарный режим ввели в районах Сахалина

В четырех районах Сахалинской области ввели особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено использование открытого огня и проведение пожароопасных работ.

Особый режим введен в Томаринском, Смирныховском, Южно-Курильском и Холмском районах. В муниципалитетах проводят оповещение населения с помощью региональной автоматизированной системы. Кроме того, населению направлены СМС-сообщения с предупреждением. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Инспекторы государственного пожарного надзора проводят профилактические рейды. В отношении нарушителей противопожарного режима будут составлять протоколы об административном нарушении. Гражданам грозит штраф в размере 2–4 тыс. рублей, юридическим лицам — до 40 тыс. рублей.

Жителям региона напомнили, что члены садоводческих товариществ обязаны убирать сухую траву не только на своих участках, но и на примыкающей территории. При этом пал травы запрещен.