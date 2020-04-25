СК сообщил о шести пострадавших при жесткой посадке Ми-26 на Ямале

По предварительным данным, шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Уральское управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел 25 апреля неподалеку от месторождения «Русское». Вертолет принадлежит авиакомпании «Абакан Авиа». Предварительно, причиной происшествия стали неблагоприятные метеоусловия — судно могло попасть в вихревой поток.

На борту вертолета находились пятеро пассажиров и трое членов экипажа. По неподтвержденным данным, пострадали два человека, в том числе один из членов экипажа — 56-летний мужчина. Потерпевшего с серьезными травмами доставят в больницу санавиацией. О состоянии остальных пока ничего не известно.

На место выехала следственно-оперативная группа. Ранее было опубликовано фото с места происшествия.