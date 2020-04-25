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Боец MMA Харитонов назвал Лукашенко самым адекватным экспертом по COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Сергей Харитонов назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «самым адекватным экспертом по коронавирусу на этой планете».

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На своей странице в Instagram 25 апреля российский тяжеловес опубликовал видео, на котором белорусский лидер высказывает свое мнение об инфекции. На ролике он называет коронавирус психозом, который «будет на руку кому-то, а кому-то и во вред».

«Я абсолютно убежден, что мы можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Наблюдая за тем, что происходит, цивилизованный мир нашей планеты вообще с ума сошел — там уже и политики начинают советы давать», — отметил он.

Высказывание было сделано в ходе встречи с чиновниками и авторитетными медиками 19 марта. Тогда он отмечал, что на фоне пандемии зарубежные политики пытаются использовать страхи людей в своих интересах. При этом он заявил, что коронавирус заставил «встряхнуть» систему здравоохранения Белоруссии.

Ранее, в апреле, Лукашенко осудил закрытие храмов в разных странах на фоне пандемии и отказался закрывать государственные границы, назвав эту меру «несусветной глупостью». По его мнению, зараженные коронавирусом умирают не от инфекции, а от хронических заболеваний, которые у них были.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала белорусскому лидеру ввести в стране карантин и комендантский час. Однако в ответ на критику о недостаточности мер в борьбе с пандемией Лукашенко заявил, что критикующие не знают, как живет страна.

По данным Worldometer на 25 апреля, в Белоруссии коронавирус обнаружен у свыше 8,7 тыс. человек, скончались 63 пациента.

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