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Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косово

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Фото: TASS/Zuma/Lev Radin
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На нарушение процедуры во время выступления в СБ ООН главой МИД в техническом правительстве непризнанного Косово Глаука Конюфцы обратил внимание постпред России при ООН Василий Небензя. Представитель Косово выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики, сообщает «РИА Новости».

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В пятницу в Совете безопасности в формате видеоконференции прошло заседание, посвященное деятельности миссии ООН в Косово.

«Я смотрю на флаг на фоне изображения господина Конюфца и не могу разобрать, что это за флаг. Судя по цветам, это может быть шведский, или, может быть, украинский (флаг – ред.), или, может, Барбадос. Учитывая, что мы обсуждаем Балканы, может быть, это Босния и Герцеговина» – сказал Небензя.

Российский постпред напомнил, что Конюфца выступает в рамках правила 39 процедур Совбеза и попросил инструктировать выступающих о том какие символы и фон приемлемы во время выступления, а какие нет.

Конфликт в Косово начался в 1999 году с противостояния Освободительной армии Косово (албанских сепаратистов) и сербских вооруженных сил. В 2004 году в результате погромов, устроенных косовскими албанцами, сербы начали массово покидать край.

17 февраля 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

Число стран, признающих независимость Косово, составляет менее 100. Если Сербии удастся уменьшить это число до 96, то Приштина не сможет войти ни в одну из международных организаций.

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