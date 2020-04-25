Wi-Fi впервые за 22 года получит новый частотный диапазон

Федеральная комиссия по связям (FCC) США одобрила выделение диапазона радиочастот 6 ГГц для нелицензируемого использования, что означает их возможное использование для передачи сигналов Wi-Fi. Об этом сообщает портал The Verge.

Решение комиссии может позволить сетям Wi-Fi обеспечить более стабильное и быстрое беспроводное соединение. При этом это было бы самое крупное расширение диапазона беспроводных сетей со времен их появления в 1998 году.

Отмечается, что новый спектр превышает уже доступный для роутеров и других устройств объем частот в четыре раза. На данный момент для передачи по Wi-Fi выделены диапазона 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Новый спектр частот, предположительно, будет задействован в расширенной версии уже использующегося стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6, которая называется Wi-Fi 6E. Он сможет обеспечить скорость передачи данных до 2 Гбит/с при задержке в две миллисекунды.

Глава объединения производителей компьютерной техники и беспроводных устройств Wi-Fi Alliance прокомментировал решение комиссии и заявил, что доступ на частоте 6 ГГц является фундаментальной разработкой в сфере беспроводных подключений.

По его словам, это предоставит Wi-Fi большое пространство для реализации инновационных сценариев и создания новых приложений, что важно для глобального обеспечения связи и производительности.

В сентябре 2019 года Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запустил стандарт Wi-Fi 6. Технология работает в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц, что обеспечивает большую пропускную способность.