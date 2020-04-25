«Большая перемена» собрала свыше 100 тыс. школьников
Свыше 105 тыс. российских старшеклассников участвуют во всероссийском конкурсе «Большая перемена» — новом проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Цель состязания — развивать в участниках сильные стороны. Впереди еще два месяца регистрационной кампании
Стать участником «Большой перемены» можно до 23 июня.
Свыше 105 тыс. российских старшеклассников участвуют во всероссийском конкурсе «Большая перемена» — новом проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Цель состязания — развивать в участниках сильные стороны. Впереди еще два месяца регистрационной кампании
Стать участником «Большой перемены» можно до 23 июня.