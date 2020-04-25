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Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает эффективными меры, принятые в нашей стране против коронавируса. По ее словам, другие государства интересуются российскими алгоритмами. При этом Попова считает, что ограничительные меры нужно продлить ещё минимум на две недели. Об этом она заявила на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами

В свою очередь Голикова сообщила, что доложит президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину о предложении врачей продлить ограничительные меры.

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