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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 25 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 25 апреля.

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Днем в Москве воздух прогреется до 8–10 градусов тепла, в Московской области температура будет колебаться от 7 до 12 градусов выше нуля.

В ночное время в столице похолодает до плюс 1 градуса, в Подмосковье местами заморозки до 4 градусов мороза, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ожидается облачная погода с небольшим дождем. Ветер западный со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

Ранее, 24 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к первым праздничным выходным с 1 по 5 мая в Москве потеплеет. Воздух может прогреться до 18 градусов выше ноля.

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