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Кокорин заявил об интересе к нему со стороны итальянских клубов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил об интересе к нему со стороны других клубов, в том числе итальянских. Об этом футболист рассказал в интервью YouTube-каналу «КраСава».

По его словам, в его приобретении заинтересованы три клуба из Италии.

«Все три клуба — топовые клубы для меня. Туринского «Ювентуса» нет. «Милан», «Интер», «Наполи»? Что-то рядом, один ты угадал. Я в «Рому» хочу, она есть в этом списке», — цитирует футболиста «Газета.ру».

Кокорин выступает за клуб «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2019/2020. За четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) футболист забил три гола, сделал одну результативную передачу и был признан лучшим игроком чемпионата по итогам марта.

В 2018 году Александр Кокорин со своим братом Кириллом, детским тренером Александром Протасовицким и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Футболисты были взяты под стражу, а потом находились в СИЗО. 8 мая 2019 года суд за хулиганство и нанесение побоев главе Минпромторга Денису Паку, гендиректору НАМИ Сергею Гайсину и водителю Виталию Соловчуку приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Мамаев и Кокорины вышли на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий освободился в ноябре.

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