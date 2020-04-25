Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Об этом сообщается в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации в пятницу, 24 апреля.

Таким образом, глава государства изменил Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Ранее День воинской славы отмечался 2 сентября.

14 апреля депутаты Госдумы приняли закон о переносе Дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Дата была сдвинута на основании указа президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией. Тогда же было установлено, что 3 сентября является Днем всенародного торжества.

Авторами документа выступили депутаты Государственной думы Владимир Шаманов, Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов. По их словам, закон сохраняет историческую справедливость в отношении победителей Второй мировой войны. Также документ призван увековечить достойную память погибших.

Вторая мировая война завершилась в сентябре 1945 года. Тогда власти Японии подписали акт о капитуляции.