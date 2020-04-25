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Бельгия с 4 мая начнет поэтапный выход из изоляции

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Поэтапный процесс отмены мер изоляции, принятых из-за пандемии коронавируса, начнется в Бельгии с 4 мая. Об этом заявила на пресс-конференции после семичасового заседания Национального совета безопасности премьер-министр страны Софи Вильмес, сообщает «РИА Новости».

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При этом премьер предупредила, что не исключает возвращения некоторых мер в случае, если эпидемия вернется.

С 4 мая начнут работать крупные компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Однако дистанционная работа остается в приоритете.

Гражданам разрешается заниматься индивидуальными видами спорта и посещать спортклубы.

Далее 11 мая власти Бельгии планируют открыть непродуктовые магазины, но при соблюдении социального дистанцирования. С 15–18 мая возможно частичное открытие школ. Также с 18 мая можно будет посещать родственников, а также путешествовать по стране.

Рестораны, кафе, бары и ночные клубы будут открываться поэтапно с 8 июня.

Обязательно ношение масок, в том числе тканевых, в общественных местах и транспорте.

Вильмес пообещала, что государство обеспечит граждан тканевыми масками и фильтрами для самостоятельного изготовления средств защиты. В случае отсутствия масок можно использовать платки и шарфы, но при этом обязательно прикрывать рот и нос. Для поездок рекомендуется использовать личный транспорт и индивидуальные средства передвижения, в частности велосипеды.

Вопрос о разрешении поездок за пределы Бельгии будет решен позже.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

На сегодняшний день в Бельгии зарегистрировано 44 293 заболевших коронавирусом. По данным Worldometer, насчитывается 6679 смертельных исходов, 10 122 человека выздоровели.

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