Прямой эфир
Сюжет:

В Москве зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве за сутки умер 41 пациент с COVID-19, сообщил в пятницу, 24 апреля, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется
Пик будет пройден уже после майских праздников, считают врачи и ученые

Отмечается, что среди скончавшихся пациенты от 34 до 92 лет, у большинства из них были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз и сахарный диабет.

Накануне число погибших от COVID-19 в столице за сутки составило 37 человек.Общее число умерших в столице возросло до 366, напоминает «Газета.ру».

За последние сутки в Москве выявлено 2957 случаев заражения. Вместе с тем еще 257 пациентов выздоровели и общее количество вылечившихся уже достигло 2735.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что на данный момент летальность от коронавируса в Москве составляет 1%.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Москва располагает резервом по открытию коек для больных коронавирусом.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

Инфографика

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Определена доля московских врачей с антителами к коронавирусу
Власти сообщили об управляемой ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020