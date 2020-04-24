Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Мы сработали на опережение и подготовили рекомендации для тех учреждений и предприятий, которые пока еще в большинстве регионов не работают», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России.

Перед открытием салона необходимо провести уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Ежедневно перед началом работы должно осуществляться бесконтактное измерение температуры тела сотрудников. Роспотребнадзор призывает работодателей не допускать до работы сотрудников с признаками ОРВИ.

На входе нужно поставить антисептические средства с содержанием спирта не менее 60%. Работа сотрудников должна быть организована таким образом, чтобы минимизировать их контакты между собой: каждому посетителю оказывать услуги в отдельном кабинете, организовать посменную работу сотрудников, ограничить перемещение работников в обеденный перерыв.

Воздух в помещениях необходимо регулярно обеззараживать и проветривать каждые два часа либо после каждого посетителя, сотрудники должны работать с использованием средств индивидуальной защиты.

Ранее 24 апреля сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое позволит парикмахерским возобновить работу в городах, где не более 5 заболевших, и населенных пунктах, где заболевших не более 3.

В большинстве регионов работа парикмахерских и салонов красоты в настоящий момент запрещена.

По данным на 24 апреля, общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 68 622 человек. Выздоровели 5568 пациентов. За сутки умерли 60 человек, за всё время эпидемии зафиксировано 615 летальных исходов.

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