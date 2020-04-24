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Ритейлеры рассказали о спросе на iPhone SE в РФ в первый день продаж

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Фото: TASS/ZUMA
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Спрос на новый iPhone SE второго поколения, продажи которого стартовали в России в пятницу по цене 39,9 тыс. рублей, показал высокий интерес россиян к новинке. Об этом рассказали «РИА Новости» представители крупнейших отечественных ритейлеров 24 апреля.

Новинку компании Apple можно купить в России в онлайн-магазинах и в салонах связи.

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В пресс-службе re:Store заявили, что спрос покупателей на iPhone SE превзошел ожидания розничной сети, если принять во внимание то, что офлайновые магазины сети сейчас не работают. «Наибольшим спросом пользуются модели как на 64 ГБ, так и на 256 ГБ во всех цветах», — сказали в компании.

В пресс-службе МТС рассказали, что в пятницу новинка стала одной из самых продаваемых аппаратов iPhone в сети. По сравнению с первым SE, который вышел в 2016 году, спрос на новую модель оказался в четыре раза выше в первый день продаж. В сети «М.Видео-Эльдорадо» также заявили, что поисковые запросы по новой модели выросли почти вдвое по сравнению с 2016 годом, когда вышла первая модель SE.

В пресс-службе «Связного» отметили, что 34% сегодняшних продаж iPhone SE — модели в черном и белом цветах с конфигурацией на 64 Гб. Больше всего его покупают жители Москвы, Cанкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Твери.

В розничной сети «Билайн» популярными оказались модели черного цвета также с памятью на 64 Гб.

iPhone SE был представлен 15 апреля. Гаджет получил дизайн iPhone 8 и производительность iPhone 11. Он имеет кнопку «Домой» со сканером отпечатка пальца и дисплеем в 4,7 дюйма. В смартфоне есть камера с разрешением 12 мегапикселей. Аппарат работает на базе процессора A13 Bionic, который установлен на моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro. У него также имеется функция беспроводной зарядки и возможность использовать две сим-карты — физическую и виртуальную — благодаря технологии eSim.

iPhone SE представлен в черном, белом и красном цветах.

По предзаказу iPhone SE стоит 39 990 рубля за 64-гигабайтную версию. Смартфоны с объемом памяти 128 и 256 Гб стоят 44990 рублей и 53990 рублей соответственно. Доставка возможна с 24 по 27 апреля.

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