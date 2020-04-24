Кардиохирурги в Нижнем Новгороде выполнили сложную операцию на сердце

В Нижнем Новгороде врачи специализированной кардиохирургической клинической больницы (СККБ) провели сложную операцию по протезированию восходящей аорты и аортального клапана в условиях искусственного кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Неделю назад пациента с диагнозом, угрожающим его жизни, доставили в кардиоцентр из Лысковской центральной районной больницы. Продолжительность операции составила 5 часов, она прошла успешно, пишет ИА «НьюсНН».

Как рассказал главврач ГБУЗ О «СККБ» Антон Максимов, на следующий день после вмешательства самочувствие пациента оценивалось как удовлетворительное. Сейчас он чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

По данным губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, за три месяца 2020 года кардиохирурги региона провели 10 операций, относящихся к категории высокотехнологичной медпомощи. При этом эндопротезирование аорты при остром расслоение было выполнено впервые.