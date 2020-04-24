Попова оценила заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения

В России невысокая заболеваемость коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения — она в шестом десятке всех стран на сегодняшний день. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» в пятницу, 24 апреля.

По ее словам, «Россия идет своим путем», а смертность от коронавируса в стране составляет «меньше единицы». Попова добавила, что наше государство, может быть, единственное, в котором около половины из общего количеств зарегистрированных больных или инфицированных составляют люди без симптомов.

Глава надзорного ведомства подчеркнула, что после появления COVID-19 в мире наступила новая реальность. Она отметила, что коронавирус SARS-CoV-2 может «остаться с нами надолго, может быть, навсегда» и необходимо выработать правила, по которым придется жить дальше.

Главный санитарный врач России добавила, что сейчас предприняты меры, чтобы разорвать максимум цепочек, чтобы вирус не распространялся.

«Тенденции есть, они обнадеживающие. Но если сегодня мы допустим малейшую ошибку и перестанем соблюдать эти ограничения и требования, мы можем вернуться к той точке, от которой мы стартовали, и снова вводить какие-то ограничения», — заключила она.

Ранее в пятницу на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами глава Роспотребнадзора пригрозила ужесточением карантинных мер, если граждане не будут соблюдать уже введенные меры самоизоляции.

По словам Поповой, в майские праздники ограничения также придется соблюдать, а Роспотребнадзор подготовит рекомендации для россиян по поведению в эти дни.

С вечера 29 марта в Москве и области действует режим обязательной домашней самоизоляции для всех граждан. Выходит на улицу можно в экстренных случаях: для похода в ближайший магазин, аптеку, выгула питомцев на расстоянии 100 м от дома.

По данным оперштаба на 24 апреля число случаев коронавируса в России достигло 68 622.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.