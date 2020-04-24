Двух человек оштрафовали в Крыму за возгорание камыша

В Феодосии (Республика Крым) в районе поселка Щебетовка сгорел 1 га камыша. К ответственности привлечены двое молодых людей, которые развели костер на берегу водоема, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

«Молодые люди в условиях особого противопожарного режима развели костер на берегу водоема Брынцевский. Огонь быстро распространился по сухому камышу и перешел в лес. Виновников пожара застали на месте преступления и задержали. Проведено расследование, виновные привлечены к административной ответственности, наложены штрафы», — цитирует главу ведомства ИА «Крыминформ».

Пожар произошел утром 23 апреля. В тушении были задействованы сотрудники МЧС и силы войсковой части, расположенной неподалеку. Несмотря на усилия огонь перекинулся на лесной массив. Локализовать и ликвидировать пожар удалось в течение полутора часов. Его площадь достигла 1 га.

10 апреля сообщалось, что на территории Республики Крым начал действовать особый противопожарный режим. Причиной стал пятикратный рост количества лесных пожаров, а также увеличение числа ландшафтных пожаров.