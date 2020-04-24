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В Минобрнауки рассказали об окончании учебного года в вузах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Текущий учебный год в вузах завершится согласно установленным образовательными программами срокам. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук в эфире телеканала «Россия 1».

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«По вузам пока все в штатном режиме. У нас же нет централизованного окончания учебного года, каждая образовательная программа заканчивается в свое время, начинаются практики, каникулы и т.д.», — приводит ТАСС слова Омельчука.

Несколько дней назад в Минобрнауки сообщили, что новый учебный год в России начнется 1 сентября. Кроме того, ведомство прорабатывает с вузами вопрос о пересмотре стоимости обучения для студентов.

Кроме того, глава Минобрнауки Валерий Фальков выразил надежду на начало нового учебного года в срок.

В частности, министр рассказал, что вузы готовятся к вступительным экзаменам и учебному году, несмотря на пандемию. При этом рассматривается несколько вариантов приема студентов.

В связи с распространением коронавируса высшие учебные заведения отправили студентов на каникулы с 28 марта до 5 апреля, а 6 апреля возобновили занятия, но в дистанционном режиме.

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