Путин поручил силовым ведомствам ускоренно закупить спецтранспорт

Президент России Владимир Путин на совещании членов Совета безопасности поручил силовым ведомствам ускоренно купить служебный и другой спецтранспорт. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 24 апреля.

«Принято решение ускоренным темпом осуществить закупки служебного и другого специализированного транспорта силовыми ведомствами, имею в виду Минобороны, МВД, МЧС, другие структуры. Поэтому прошу вас самым внимательным образом к этому отнестись, провести эту работу организованно, в должные сроки и в нужных объемах», — сказал глава государства.

Также он подчеркнул, что на все предложения касательно данного решения правительство отреагирует незамедлительно.

На том же совещании Путин заявил, что МИД должен содействовать Министерству здравоохранения и другим профильным ведомствам в координации с иностранными партнерами для борьбы с коронавирусом.

Он подчеркнул, что практически все зарубежные коллеги изъявляют желание работать совместно и предлагают свою помощь и услуги.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

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