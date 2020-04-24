Лавров рассказал о работе послов во время пандемии коронавируса

Российские послы будут ориентированы на взаимодействие с иностранными партнерами в борьбе с коронавирусом. Об этом 24 апреля на совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности России заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Стенограмма совещания опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин обратился к Лаврову с просьбой наладить взаимодействие с иностранными партнерами в вопросе борьбы с коронавирусом. Глава государства призвал «идти по этому пути» и отметил, что для этого необходимо сопровождение со стороны МИД РФ.

«Послов ориентируем и по итогам ваших бесед, и в упреждающем порядке тоже», — ответил Лавров.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Ранее в пятницу стало известно, что за прошедшие сутки медики выявили 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Среди них — 2957 человек в Москве. Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели — 5568 человек, умерли — 615.

По данным Worldometer на 24 апреля, в мире зафиксировано более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом, 192,3 тыс. летальных исходов и более 762 тыс. выздоровевших пациентов.

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