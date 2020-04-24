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Двухнедельный режим ввели для сотрудников калининградских соццентров

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В Калининградской области сотрудники социальных учреждений теперь работают по две недели, не покидая их. Такой режим работы ввели региональные власти, сообщил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, такое решение было принято после вспышки в «Теплом доме» в Черняховске. Бригады специалистов будут находиться в учреждениях по две недели без права их покидать. Через две недели их сменят другие бригады, которые до этого сдадут тесты на коронавирус.

Алиханов, чьи слова приводит Калининград.Ru, отметил, что сейчас в гостиницах размещены 20 медицинских работников, контактировавших с коронавирусными больными. Поступили заявки еще на 134 человека. Жить в гостиницах является обязательным условием для врачей, у которых есть семьи.

18 апреля 23 постояльцев социального центра в Черняховске отправили в инфекционную больницу после того, как выяснилось, что один из сотрудников социального учреждения болен коронавирусом.

24 апреля калининградские власти сообщили об ослаблении режима самоизоляции с 29 апреля.

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