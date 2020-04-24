В Москве арестован бизнес-партнер экс-депутата Госдумы Волчека Плиев

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО до 22 июня бизнес-партнера бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека Зураба Плиева, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокаю, который в пятницу, 24 апреля, удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

Волчека и Плиева задержали и доставили из Петербурга в Москву для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве 22 апреля. На следующий день им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Изначально оба не признавали своей вины. Однако в пятницу ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил, что Плиев дал развернутые признательные показания в рамках расследования этого дела и заявил о готовности сотрудничать со следствием. По словам собеседника агентства, Волчек отрицает свою вину.

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за €1,5 млн, из которых при передаче посреднику в Москве оказались настоящими только около €100 тыс., решить вопрос с уголовным делом о краже 500 млн рублей из банка «Ренессанс». Экс-депутат и его бизнес-партнер утверждали, что предприниматель может в ближайшее время стать фигурантом этого дела.

Источник ТАСС в силовых структурах отмечает, что заявителем и потерпевшим по делу является Андрей Розов, бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО «КБ «Ренессанс». Дело расследует столичный главк СКР. Ранее Розов проходил потерпевшим по аналогичному уголовному делу. Тогда ему за $250 тыс. пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в финансовой организации. Замоскворецкий суд Москвы приговорил фигурантов того дела к различным срокам.

Волчек учредил множество предприятий в сфере медицины и фармацевтики. Он является бывшим депутатом заксобрания Санкт-Петербурга, а также экс-депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. Плиев — гендиректор столичного ООО «Совюрком» и давний бизнес-партнер Волчека.

Ранее 21 апреля начальника отдела по борьбе с коррупцией управления внутренних дел Зеленограда Вадима Базарова объявили в розыск за получение взятки. По данным СМИ, в марте неназванного заместителя Базарова задержали на автозаправке при получении взятки в 1,8 млн рублей за прекращение проверки в отношении бизнесмена. Базарову предназначалась часть суммы. Допросить его не удалось, так как он скрылся предположительно в Белоруссии.