Площадь ярового сева выросла в Башкирии в два раза за четыре дня

В Башкирии продолжается весенний сев яровых, работы ведутся в 19 районах республики. За четыре дня засеянные площади удалось увеличить в два раза.

Как сообщили в минсельхозе республики, в понедельник, 20 апреля, было засеяно 9 тыс. га земли в 15 районах. На данный момент яровой сев произведен на 21 тыс. га, пишет ИА «Башинформ».

По темпам лидируют растениеводы Илишевского и Дюртюлинского районов. Новый урожай на их территориях заложен на 5,2 и 4,5 тыс. га соответственно.

Сегодня в основном на засеянных площадях преобладают ячмень и горох — 8,7 тыс. га и 4,1 тыс. га соответственно.

Ранее сообщалось, что старт весенним полевым работам в Башкирии дали 1 апреля. Сельчане вышли в поле раньше срока на две недели, пока эпидемиологическая ситуация не ухудшилась.

27 марта стало известно, что в этом году на антикризисную поддержку сельского хозяйства Башкирии направят 1,8 млрд рублей. По словам премьер-министра республики Андрея Назарова, средства выделят сельхозпредприятиям в качестве субсидий на приобретение техники, оборудования и минеральных удобрений.