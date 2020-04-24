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Расстрелявший четырех человек в сауне мужчина ожидает суда в Кургане

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В Кургане за покушение на убийство ожидает суда мужчина, который расстрелял в сауне четырех человек. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом ИА «Ура.ру» рассказали в прокуратуре Курганской области.

По версии следствия, 25 января обвиняемый отдыхал с друзьями в сауне, когда между ними и другой группой отдыхающих произошел конфликт. После ссоры мужчины ушли, но через некоторое время вернулись. Один из них выстрелил из травматического пистолета в четырех человек.

«Обвиняемый произвел выстрелы в жизненно-важные органы четырех молодых людей, с которыми ранее у него возник конфликт», — сообщила ИА «Ура.ру» пресс-служба региональной прокуратуры.

Один из пострадавших был госпитализирован с тяжелым ранением в голову, остальные получили более легкие травмы.

В СУ СКР по региону объяснили, что на период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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