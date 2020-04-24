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Участники конкурса «Живая классика» в Тамбове почитают незрячим людям

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Участники конкурса «Живая классика» из Тамбова запустили проект «Вслух». Они будут читать вслух незрячим и слабовидящим людям. Для этого близкие или друзья слабовидящих должны зайти на сайт конкурса и оставить заявку на конкретную книгу. Чтец свяжется с заявителем и в реальном времени почитает, обсудит со слушателем героев и расскажет о похожих сюжетах.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», придумал проект «Вслух» финалист конкурса чтецов «Живая классика – 2018» Федор Лысиков. Только в 2019 году участники создали библиотеку из 70 озвученных книг, на которые есть запросы.

В марте в подмосковном Долгопрудном провели урок чтения для первоклассников, на котором присутствовала собака. Он состоялся в Центральной библиотеке. Идея принадлежит врачу-терапевту, профессиональному кинологу Дарье Ильичевой. Она уверена, что благодаря четвероногим слушателям ребята больше полюбят книги и «прокачают» технику чтения.

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