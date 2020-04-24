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Ограждения установили на аварийных участках рязанских дорог

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Фото: 7info.ru
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В Рязанской области на аварийно-опасных участках дорог установили барьерное ограждение. Оно появилось на 14 участках четырех трасс. Такие ограничители должны предотвратить съезд машин с проезжей части.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Конструкции установлены на трассах Рязань – Пронск – Скопин, Рязань – Спасск Рязанский – Ижевское – Лакаш, Рязань – Ряжск – Данков – Ефремов, Спас-Клепики – Рязань.

Как поясняет РИА «7 новостей», участки выбирали по итогам обследований, которые проводили специалисты ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» и представители ГИБДД.

Ограждения устанавливали около одного месяца. За это время на трассах появились 7,742 тыс. м оцинкованных металлических конструкций.

Позже подрядчик установит еще более 10 км дорожных светоотражателей по оси проезжей части. Они необходимы для обозначения полос движения и предотвращения выезда на встречку в вечерние и ночные часы.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Рязанской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 40 дорог.

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