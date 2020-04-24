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Работодатели в России проведут эксперимент по ведению электронной документации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с трудовыми отношениями. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации в пятницу, 24 апреля.

Целью закона является создание условий для использования электронных документов в этой сфере, а также подготовка предложений о внесении изменений в трудовое законодательство России.

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Участие в эксперименте добровольное. Все необходимые электронные документы будут определяться руководством организации и вестись за их счет. Для этого они смогут пользоваться собственной информационной системой или электронным сервисом информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России». Отмечается, что в эксперимент не включены трудовые книжки, для которых установлен особый правовой режим.

Эксперимент не предусматривает дублирование документов на бумажном носителе. Также законом закрепляется обязанность работодателя выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней.

В тексте закона прописано, что эксперимент проводится по 31 марта 2021 года включительно. Дату его старта работодатель определяет самостоятельно и уведомляет каждого работника в письменном виде не позднее чем за один месяц до его начала.

Также в документе указано, что дистанционные работники и сотрудники, которые временно направляются к другим физическим или юридическим лицам по договору о предоставлении труда персонала, не могут участвовать в эксперименте.

20 апреля Минтруд упростил процедуру регистрации на бирже труда из-за коронавируса. Теперь ее можно провести удаленно и быстро, сообщил замглавы ведомства Алексей Скляр.

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