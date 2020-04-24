Путин оценил действия ЦБ по оздоровлению финансового сектора

Банк России проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, несмотря на большое количество критики. Об этом 24 апреля на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности заявил президент России Владимир Путин.

«Было очень много критики в отношении политики Центрального банка, но сейчас мы понимаем, что Центральный банк проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях, когда мы столкнулись с таким серьезным кризисом, демонстрирует хорошее состояние», — сказал он.

Также президент похвалил работу регулятора по оздоровлению, в частности, банковского сектора. Он отметил, что действия Центробанка позволили «подойти к сегодняшним испытаниям» в удовлетворительном состоянии.

Ранее в пятницу Центральный банк России ухудшил прогноз по динамике внутреннего валового продукта (ВВП) с роста в 1,5–2% до падения на 4–6%.