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Путин оценил действия ЦБ по оздоровлению финансового сектора

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин
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Банк России проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, несмотря на большое количество критики. Об этом 24 апреля на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности заявил президент России Владимир Путин.

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«Было очень много критики в отношении политики Центрального банка, но сейчас мы понимаем, что Центральный банк проводил правильную политику, оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях, когда мы столкнулись с таким серьезным кризисом, демонстрирует хорошее состояние», — сказал он.

Также президент похвалил работу регулятора по оздоровлению, в частности, банковского сектора. Он отметил, что действия Центробанка позволили «подойти к сегодняшним испытаниям» в удовлетворительном состоянии.

Ранее в пятницу Центральный банк России ухудшил прогноз по динамике внутреннего валового продукта (ВВП) с роста в 1,5–2% до падения на 4–6%.

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