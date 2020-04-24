Психологи помогут жителям Орла справиться с паническими атаками

В Орле запущен проект помощи и психологического сопровождения. Его инициировали студенческая поликлиника Орловского государственного университета имени Тургенева и научно-исследовательская лаборатория «Инновационные технологии комплексной реабилитации пациентов различного профиля».

Участники проекта помогут жителям региона переживать самоизоляцию. Они постараются ответить на все вопросы, связанные с пандемией коронавируса, и поддержат в борьбе с личной тревогой, страхами и раздражительностью. Психологическая помощь будет оказываться бесплатно, сообщает InfoOrel.ru.

20 апреля сообщалось, что деятели культуры Орла запустили флешмоб в поддержку медицинских работников, которые лечат пациентов, зараженных коронавирусом. Врачам адресовали музыкальный подарок. 18 человек спели песню «Люди в белых халатах» Эдуарда Колмановского и Льва Ошанина.