Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в результате несчастного случая

Российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая. Об этом в пятницу, 24 апреля, «РИА Новости» сообщили в адвокатской конторе.

«Тимофей Сергеевич погиб вчера в результате несчастного случая», — рассказал помощник адвоката.

Мусатову было 50 лет.

Адвокат, в частности, защищал россиянина Александра Винника, выдачи которого требуют Соединенные Штаты из-за обвинений в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. Сам Винник свою вину отрицает и выражает желание быть экстрадированным в Россию.

В 2017 году россиянина арестовали в Греции, а в январе 2020 года его экстрадировали во Францию, где он и находится до сих пор.

Мусатов некоторое время назад собирался приехать в Афины на слушание по апелляции на решение Госсовета Греции по экстрадиции Винника.

По данным агентства, адвокат занимался благотворительной деятельностью, помогал в том числе монастырям.