Автопроизводители предложили Путину меры по поддержке отрасли

Группа ГАЗ попросила власти продлить программу госзакупок медицинских автомобилей и школьных автобусов в рамках поддержки отрасли. Об этом заявил президент группы Вадим Сорокин на совещании у президента России Владимира Путина по ситуации в автопроме в пятницу, 24 апреля.

В свою очередь, генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин призвал Путина принять меры по поддержке отрасли, в том числе обеспечить опережающие закупки автомобильной техники госорганами и ведомствами.

По словам Когогина, в I квартале этого года авторынок в среднем упал на 15%. За три недели апреля такое снижение составило до 95% относительно аналогичных продаж 2019 года. «Практически остановлены все экспортные продажи», — пожаловался гендиректор.

Основной владелец ПАО «Соллерс» (Sollers) Вадим Швецов заявил на совещании, что госзакупки автомобилей помогут смягчить падение продаж группы с 50 до 30%. По его словам, одним из важнейших источников спроса для автопрома является реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. «Потому что уже выявлена потребность в 12 тыс. легковых коммерческих автомобилей и 14 тыс. легковых автомобилей для сельских фельдшеров и врачей общей практики», — сказал он.

Швецов считает, что даже если треть этой программы перенести на этот год, группа получит от нее еще 3 тыс. автомашин. Если программы будут работать, его группа может получить 15 тыс. автомобилей, что позволит снизить падение продаж.

Путин пообещал включить закупку школьных автобусов в программу мер по поддержке автопрома. Он рассказал, как в прежние годы, в частности в кризис 2008–2009 годов, закупка школьных автобусов уже применялась.

Политик пообещал, что власти выделят 5,2 млрд рублей из госбюджета на закупку 1,2 тыс. реанимобилей. Поступление таких машин в регионы он поручил проконтролировать губернаторам и правительству.

Также российский лидер призвал сохранить рабочие места в автопроме, сильно пострадавшем из-за коронавируса, и «подставить плечо» этой отрасли.

Как писали «Известия» 23 апреля, не так сложно запустить заводы, как обеспечить загрузку мощностей в отрасли. Основными покупателями продукции группы ГАЗ являются предприятия малого и среднего бизнеса, но многие из них сейчас не работают и откладывают обновление автопарка.

В интервью ТАСС президент ГАЗа отмечал, что производство компании держится на мартовских заказах. По его словам, спасти отрасль может правительство, если предоставит дополнительные стимулы на обновление парков госведомствам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. В сложившейся ситуации предлагалось начать госзакупки медицинских автомобилей, школьных автобусов, муниципальной техники и общественного транспорта, которые и так нужны госкомпаниям в ближайшие годы.