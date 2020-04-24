Прямой эфир

17–24 апреля в объективе «Известий» 

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Красная площадь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Вид на Красную площадь
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Прибытие благодатного огня в кафедральный Александро-Невский собор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Прибытие Благодатного огня в кафедральный Александро-Невский собор в Крыму
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Парк птиц в Калужской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Один из обитателей парка птиц «Воробьи» в Калужской области
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Московский жанр в условиях коронавируса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Улицы Москвы во время режима самоизоляции
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Патрули полиции перед входом в храмы перед Пасхой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Патрули полиции перед входом в храмы перед Пасхой
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Стройка больницы в «новой Москве»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Стройка больницы, предназначенной для пациентов с коронавирусом, в деревне Голохвастово в «новой Москве»
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Праздничные службы в праздник Пасхи в храмах Крыма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
На праздничной пасхальной службе в одном из храмов Крыма
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Балаклава
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Вид на Балаклавскую бухту
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День рождения Театра на Таганке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Актриса Ирина Апексимова во время празднования дня рождения Театра на Таганке
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Московский жанр в условиях коронавируса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Московский метрополитен во время действия в столице режима самоизоляции
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150-летие Ленина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На улицах Москвы в день 150-летия Ленина
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Москва на карантине
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Вид на пустую Триумфальную площадь во время действия режима самоизоляции в Москве
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