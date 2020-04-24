Особая экономическая зона появится в Орске

В городе Орске Оренбургской области планируют создать особую экономическую зону. Об этом в своем Instagram написал глава города Василий Козупица. 23 апреля он, а также региональный министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Денис Гончаров и глава корпорации развития Оренбуржья Игнат Петухов совершили поездку на несколько местных заводов.

Как пишет РИА «Оренбуржье», чиновники осмотрели предприятия на предмет создания на их базе особой экономической зоны. Среди претендентов — механический завод и завод тракторных прицепов.

По словам главы Орска, наличие в городе особой экономической зоны с налоговыми преференциями позволит привлечь инвестиции. Кроме этого, в городе появятся новые рабочие места. А владельцы предприятий, входящих в ОЭЗ, гарантированно получат налоговые льготы.

Агентство поясняет, что параллельно в Оренбургской области ведется подготовительная работа по созданию еще одной экономической зоны. Она расположится в Оренбургском районе.