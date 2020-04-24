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Пытавшегося разбить иллюминатор дебошира приговорили к исправительным работам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Житель Ленинградской области, который пытался разбить иллюминатор самолета, приговорен к полутора годам исправительных работ. Решение принял Советский районный суд Краснодара в пятницу, 24 апреля.

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Авиакомпания в рамках гражданского иска взыскала с дебошира более 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе 2019 года во время полета из Тель-Авива в Санкт-Петербург. Мужчина был пьян, вел себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа и попытался разбить иллюминатор. В результате самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре.

В феврале возбуждено уголовное дело против жителя Астрахани, устроившего дебош на борту самолета из Иордании. Он был пьян, вел себя агрессивно и напал на бортпроводника.

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