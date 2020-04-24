Минпромторг заявил о переносе подписания первых СПИК 2.0 на осень

Подписание первых специнвестконтрактов по новым правилам (СПИК 2.0) из-за пандемии будет перенесено с лета на осень 2020 года. Об этом в пятницу, 24 апреля, рассказал замглавы министерства Василий Осьмаков.

По его словам, ввиду борьбы с коронавирусом правительство активно работало на новыми нормативным актами, в том числе и по линии Минпромторга.

«По указанной причине произошел небольшой сдвиг ожидаемого начала работы по СПИК. Таким образом, заключение первых контрактов мы планируем осенью этого года», — цитирует его ТАСС. Ранее в Минпромторге сообщали о планах заключить первые специнвестконтракты по новой модели летом этого года.

Накануне в Минпромторге допустили, что сроки сдачи ряда судов в России могут быть перенесены из-за ограничений, введенных в условиях пандемии коронавируса. Спада в судостроении в стране в настоящий момент нет, подчеркнули в ведомстве.

22 апреля все предприятия авиастроения России, выполняющие государственные контракты, вернулись к работе.

По данным на 24 апреля, в России 68 622 случая коронавируса, 615 летальных исходов и 5568 выздоровевших пациентов.

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